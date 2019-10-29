2019-10-29T19:43:35+03:00
Общество

1 миллион рублей подарят автору лучшего стихотворения о пророке Мухаммеде в Чечне

Чеченцев, занявших второе и третье место, также ждут денежные вознаграждения
Ася АСРЯН
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Чеченских любителей лирики ждет конкурс на лучшее стихотворение, посвященное пророку Мухаммеду. Победитель получит приз – один миллион рублей. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он также добавил, что автор стихотворения, занявший второе место, получит 500 тысяч рублей. Чуть меньше, 300 тысяч рублей получит чеченец, который займет третье место в поэтическом конкурсе.

День рождения основоположника ислама Пророка Мухаммеда или Мавлид ан-Наби мусульмане всего мира отпразднуют 9 ноября.

Кстати, родители мальчиков, рожденных в 12-й день мусульманского праздника Раби-уль-Авваль в Чечне, и названных его именем, получат по 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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