«Черные копатели» разграбили древнее городище в Ингушетии
Неизвестные разграбили древнее городище возле ингушского села Сурхахи. По словам сотрудника археологического центра имени Евгения Крупнова, «чёрные копатели» разрушили культурный слой и структурупамятника археологии.
Позже выяснилось, что жители близлежащих сел превратили часть «Сурхахинского оборонительного рва» в мусорную свалку.
Сообщается, что специалисты направят материалы о выявленных нарушениях в компетентные органы для принятия соответствующих мер в отношении вандалов.
Напомним, ранее злоумышленники разрушили древнюю башню в Алагирском районе Северной Осетии. По версии историков, этот объект представляет собой памятник культуры федерального значения.
Среди объектов этого комплекса — галуан, башни Тебиевых, Комаевых, Дулаевых, святилища, склепы, памятные стеллы и грунтовый могильник.
ИСТОЧНИК KP.RU