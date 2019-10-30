«Черные копатели» разграбили древнее городище в Ингушетии

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-30T09:49:31+03:00

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Неизвестные разграбили древнее городище возле ингушского села Сурхахи. По словам сотрудника археологического центра имени Евгения Крупнова, «чёрные копатели» разрушили культурный слой и структурупамятника археологии.

Позже выяснилось, что жители близлежащих сел превратили часть «Сурхахинского оборонительного рва» в мусорную свалку.

Сообщается, что специалисты направят материалы о выявленных нарушениях в компетентные органы для принятия соответствующих мер в отношении вандалов.

Напомним, ранее злоумышленники разрушили древнюю башню в Алагирском районе Северной Осетии. По версии историков, этот объект представляет собой памятник культуры федерального значения.

Среди объектов этого комплекса — галуан, башни Тебиевых, Комаевых, Дулаевых, святилища, склепы, памятные стеллы и грунтовый могильник.

ИСТОЧНИК KP.RU