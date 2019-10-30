2019-10-30T11:49:27+03:00
Происшествия

За 70 тысяч рублей дагестанке накинули десяток лет для пенсии

Против женщины и двух госслужащих возбудили уголовные дела
Антон ШАПОВАЛОВ
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За 70 тысяч рублей дагестанке накинули десяток лет для пенсииЗа 70 тысяч рублей дагестанке накинули десяток лет для пенсииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане открыли уголовное дело в отношении руководителя отдела УФМС Левашинского района. Начальник помог женщине состариться, чтобы получать пенсию, передает пресс-служба Прокуратуры республики.

Прокурорская проверка показала, что 47-летняя жительница района дала начальнику отдела взятку в размере 20 тысяч рублей. В итоге ей завысили возраст на десять лет. С поддельным паспортом женщина заявилась в Пенсионный фонд. За 50 тысяч рублей сотрудница отделения приняла документы, хотя знала, что они фальшивые. С октября 2017 по сентябрь 2019 года женщина получила 225 тысяч рублей пенсией.

Против начальника отдела УФМС Левашинского района возбудили уголовное дело по статье "получение взятки за незаконные действия" и "служебный подлог". В отношении сотрудника Пенсионного фонда открыли уголовные дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями», «служебный подлог», а местная жительница стала фигурантом уголовного дела по статьям «мошенничество при получении выплат».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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