«Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон находится в разработке»: Дана Уайт сообщил, когда пройдёт долгожданный бой
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен готовит долгожданный бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Его собираются провести в первом квартале 2020 года.
Отвечая на вопросы журналистов Уайт признал, что бой дагестанца и американца — один из самых ожидаемых. И альтернатив ему просто нет.
— Нет никаких препятствий для его проведения, нас ничто не удерживает. Поэтому, очевидно, бой находится в разработке. Он должен состояться и мы его вам подарим, — сказал журналистам глава UFC.
Не смог Уайт уйти от главного вопроса — когда состоится поединок. Он подтвердил слова менеджера Хабиба, который говорил, что Нурмагомедов готов драться в марте или апреле.
— Ориентировочно, бой состоится в первом квартале 2020 года, — сообщил Уайт.
Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон должны были встретиться гораздо раньше. Несколько раз уже анонсированные поединки срывались из-за травм спортсменов. Так, именно в бою с Тони Хабиб должен был оспорить право на титул в начале 2018 года. Но Фергюсон травмировался и его заменили на Яквинту, который был явно слабее и ожидаемо проиграл дагестанцу.
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Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон: самый ожидаемый бой в UFC
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ИСТОЧНИК KP.RU