2019-10-30T11:44:49+03:00
Спорт

«Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон находится в разработке»: Дана Уайт сообщил, когда пройдёт долгожданный бой

Президент UFC сообщил, что схватка находится на стадии согласования
Андрей ЗОБОВ
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Бой Тони Фергюсон — Хабиб Нурмагомедов пройдёт в марте или апреле. Фото: Reuters / Валерий ЗвонаревБой Тони Фергюсон — Хабиб Нурмагомедов пройдёт в марте или апреле. Фото: Reuters / Валерий Звонарев
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен готовит долгожданный бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Его собираются провести в первом квартале 2020 года.

Отвечая на вопросы журналистов Уайт признал, что бой дагестанца и американца — один из самых ожидаемых. И альтернатив ему просто нет.

— Нет никаких препятствий для его проведения, нас ничто не удерживает. Поэтому, очевидно, бой находится в разработке. Он должен состояться и мы его вам подарим, — сказал журналистам глава UFC.

Не смог Уайт уйти от главного вопроса — когда состоится поединок. Он подтвердил слова менеджера Хабиба, который говорил, что Нурмагомедов готов драться в марте или апреле.

— Ориентировочно, бой состоится в первом квартале 2020 года, — сообщил Уайт.

Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон должны были встретиться гораздо раньше. Несколько раз уже анонсированные поединки срывались из-за травм спортсменов. Так, именно в бою с Тони Хабиб должен был оспорить право на титул в начале 2018 года. Но Фергюсон травмировался и его заменили на Яквинту, который был явно слабее и ожидаемо проиграл дагестанцу.

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Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон в первый раз должны были встретиться еще в декабре 2015 года. Уже тогда они считались восходящими звездами легкого веса, и всем любителям ММА хотелось выяснить, кто же из них сильнее. Первая попытка встречи сорвалась из-за сломанного ребра Нурмагомедова, после которого он долго и очень тяжело возвращался в большой спорт (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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