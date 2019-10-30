«Россети Северный Кавказ»: горные территории макрорегиона готовы к светлой зиме

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-30T12:30:17+03:00

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение в сезон пиковых нагрузок, проведены все необходимые работы

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Всего в зоне операционной деятельности «Россети Северный Кавказ» более 30 стратегически важных высокогорных объектов электросетевого хозяйства. В рамках ремонтной программы на каждом энергообъекте проведены текущие ремонтные работы, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Среди объектов энергокомпании - высокогорные подстанции «Ратан», «Лунная поляна», «Буково», «Архыз», «Романтик», питающие центры «Теберда», «Карачаевск», «Горная», «Гоначхир» в Карачаево-Черкесии. Готовы к зиме и самые высокогорные питающие центры энергокомпании, расположенные на поляне Нарзанов в Приэльбрусье Кабардино-Балкарии на высоте 2350 метров и 3000 метров над уровнем моря.

Проведены все необходимые работы на стратегических объектах в Северной Осетии - подстанциях «Цей», «Кармадон» и «Фиагдон». Эти питающие центры обеспечивают выдачу мощностей объектам генерации и отвечают за энергоснабжение войсковой части, Погрануправления ФСБ России по РСО - Алания и соседней Южной Осетии. Ставропольские энергетики, в свою очередь, подготовили к зиме объекты, отвечающие за энергоснабжение популярного города-курорта Кисловодск. Все необходимые ремонтные работы проведены также энергетиками на объектах высокогорья в Чечне и Ингушетии.

- Развитие горных территорий и туристического кластера Северного Кавказа - на особом контроле у правительства страны. Курорты Северного Кавказа в зимний период пользуются повышенной популярностью, регион посещают туристы не только со всей России. Кавказ принимает много зарубежных гостей - любителей зимних видов спорта. Учитывая высокую важность «высокогорья» для социально-экономического развития Северного Кавказа, энергетики уделяют повышенное внимание качественной работе электросетевых объектов, расположенных в горах, - подчеркнул заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Всего на ремонтную программу всех объектов электросетевого хозяйства, в том числе высокогорных, «Россети Северный Кавказ» направили в текущем году порядка 2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU