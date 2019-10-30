2019-10-30T19:33:54+03:00
Происшествия

Хотел купить пост министра МВД за $6 млн: скандальное дело полковника Хизриева передали в суд

От тех же мошенников "пострадал" ставропольский бизнесмен, заплативший 12 млн рублей за пост зама полпреда президента
Евгения СОКОРЕВА
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Полковника задержали в Москве в прошлом годуПолковника задержали в Москве в прошлом году
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Начались слушания по делу о сенсационной коррупционной афере с участием амбициозных богачей. Когда в 2017 году полковник полиции рискнул за $6 млн выкупить пост министра МВД Дагестана, а ставропольский бизнесмен за 60 млн рублей стать заместителем полпреда президента по ЮФО.

Деньги через мудреную схему посредников оба отправили "наверх" - так они считали. Но на одном из звеньев взятка "осела" в руках трех аферистов: Чудопалова, Сыздыкова и Мержоевой.

Полковник полиции Магомед Хизриев перевел тогда $2 млн, как установило следствие. А предприниматель Сергей Захарченко - 12 млн рублей. Последний, впрочем, проходит в этом деле потерпевшим, и против него преследование прекратили из-за его раскраивания в содеянном. Зато бывший начальник оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев вину не признает. Напротив доказывает, что приписываемых ему денег в жизни не видел. Да и не мог при всех заслугах рассчитывать на пост министра, потому что для этого надо состоять в кадровом резерве президента России. Из которого он выбыл в 2016-м.

Как узнали об этой афере? Всех несостоявшихся управленцев в высоком чине сдал сам же мошенник, укравших их деньги. Пойманный полицейскими Гор Чудопалов подробно рассказал, кто, сколько и на что дал.

Хизриева судят по статье "приготовление к даче взятки в особо крупном размере".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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