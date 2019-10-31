2019-10-31T13:16:52+03:00
Происшествия

На Ставрополье отцом, бросившим сына на трассе ночью, занялись следователи

Мужчина забыл мальчика, который ненадолго отлучился из автомобиля
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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Следком начал проверку после того, как отец забыл своего ребенка на ставропольской трассе ночью.

28 октября мальчик с отцом и дядей на машине ехали домой с рыбалки. Во время остановки 14-летний подросток вышел из машины, а когда вернулся обратно, автомобиля уже не было. Отец не сразу понял, что едет без сына, а когда заметил пропажу, обратился в правоохранительные органы.

На место происшествия выехали полицейские, сотрудники МЧС, ПАСС. Ребенка нашли. С ним не случилось ничего плохого. Но следователи заинтересовались случаем и выясняют все обстоятельства.

Процессуальное решение будет принято после беседы с отцом и мальчиком, сообщают в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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