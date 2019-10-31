Стали известны причины пожара в крупнейшем торговом центре Чечни «Гранд Парк»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-31T13:29:50+03:00

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Напомним, в сентябре пламя объяло один из крупнейших торгово-развлекательных центров Чечни — «Гранд Парк». Огонь распространился быстро и охватил несколько этажей и крышу. Тогда спасателям удалось оперативно эвакуировать всех посетителей, никто не пострадал.

После пожара в прокуратуре республики началась тщательная проверка. 31 октября стали известны причины инцидента. Согласно заключению специалистов, очаг пожара располагался на внешней стороне здания между первым и вторым этажами.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Также во время прокурорской проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

К примеру, на отдельных этажах торгового центра не обеспечивался свободный доступ к эвакуационным путям. Противопожарное оборудование эксплуатировалось ненадлежащим образом. С нарушением установленных требований использовались электропровода и приборы.

К дисциплинарной ответственности привлекли одного сотрудника торгово-развлекательного центра. Против него возбудили дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Ему предстоит выплатить 12 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU