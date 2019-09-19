Пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном потушен

Пожар в одном из самых больших торгово-развлекательных центров Чечни — «Гранд Парке» потушен. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Пожар: в Грозном горит ТРЦ "Гранд Парк".

Несмотря на то, что огонь охватил почти всё здание, в котором, в частности, находятся детские игровые зоны, спасателям удалось вовремя эвакуировать детей. В результате никто не пострадал.

Рамзан Кадыров следил за ЧП и первым сообщил о ликвидации возгорания.

— Пожар в «Гранд-Парке» полностью ликвидирован. При осмотре помещений пострадавшие и погибшие не обнаружены. Тяжких последствий удалось избежать благодаря оперативности, профессионализму и мужеству личного состава ГУ МЧС по ЧР. Благодарю всех участников ликвидации пожара, — отрапортовал Рамзан Кадыров в соцсетях.

Как сообщили«КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской республике, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Пожар начался на третьем этаже торгового центра, позже пламя перекинулось на 4 этаж и крышу. Видеозаписи очевидцев события выглядели устрашающе.

Пожар: в Грозном горит ТЦ "Гранд Парк".

Однако сценарий кемеровской «Зимней вишни» не повторился. Эвакуация здания прошла оперативно и успешно — всех посетителей успели вывести из торгового центра.

— На месте происшествия работали 12 пожарных рассчётов, 50 человек. Пламя потушено, идёт проливка конструкций, — резюмировали в пресс-службе ГУ МЧС.

Причины возгорания пока неизвестны.

Пожар: в Грозном горит торговый центр "Гранд Парк".

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