В Чечне отчитали родителей детей, сломавших скамейку

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-31T14:46:48+03:00

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В Грозном наказали родителей малолетних вандалов. Теперь мамы и папы школьников будут убирать дворы чеченской столицы. Так, недавно в Грозном поймали трех подростков, которые сломали лавочку в микрорайоне «Ипподромный».

Их вместе с родителями отчитали в эфире телеканала ЧГТРК «Грозный».

Так как дети младше 16-ти лет, отвечать за их непристойное поведение придется их родителям.

Напомним, на днях неизвестные разграбили древнее городище возле ингушского села Сурхахи. По словам сотрудника археологического центра имени Евгения Крупнова, «чёрные копатели» разрушили культурный слой и структурупамятника археологии.

ИСТОЧНИК KP.RU