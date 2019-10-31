После смертельной драки полицейских в институте Нальчика наказаны его сотрудники

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-31T16:21:33+03:00

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К строгой дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике, сообщает пресс-служба учреждения. Это связано со смертью одного из слушателей в драке.

Трагедия случилась в середине октября. Сообщалось, что студенты из разных регионов вступили в конфликт, завязалась драка, один из мужчин упал и ударился об кафельный пол. К сожалению, спасти его не удалось. Сразу после этого была объявлена внутренняя проверка, которая окончилась наказанием для сотрудников института.

А полицейский, который наносил удары, признал вину, пишет "РГ". Против него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU