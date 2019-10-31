2019-10-31T16:21:33+03:00
Происшествия

После смертельной драки полицейских в институте Нальчика наказаны его сотрудники

А полицейский, наносивший удары, признал вину
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К строгой дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике, сообщает пресс-служба учреждения. Это связано со смертью одного из слушателей в драке.

Трагедия случилась в середине октября. Сообщалось, что студенты из разных регионов вступили в конфликт, завязалась драка, один из мужчин упал и ударился об кафельный пол. К сожалению, спасти его не удалось. Сразу после этого была объявлена внутренняя проверка, которая окончилась наказанием для сотрудников института.

А полицейский, который наносил удары, признал вину, пишет "РГ". Против него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заказавшего убийство генерал-майора задержали на Ставрополье
Сириец на коне прискакал в Грозный и хочет подарить Путину коня
В халатности при закупке сиротских квартир подозревают вице-премьера Северной Осетии
15-летняя девочка родила от взрослоого мужчины в Дагестане
Пьяный мажор на Audi в КБР травмировал двух полицейских
Ессентукские санатории — в числе лучших в стране
«Брату, который приедет с тремя женами – мойка бесплатная»: Автолюбителей Черкесска удивила необычная акция
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему руководителю ФАС Дагестана
В 40 городах страны вторичка подешевела, а на Ставрополье подорожала на 20%
Взятки и наркоторговля: в Ставрополе пройдет суд над 4 полицейскими
В Ставрополе обсудили профилактику суицидов
Амелия и Даниэль: какие имена дают двойняшкам родители в Ставрополе
Блогерша из Пятигорска с миллионной аудиторией снялась для кулинарной передачи
Алика Смехова сбежала из Москвы в Железноводск
В Чечне отчитали родителей детей, сломавших скамейку
На Ставрополье самое большое количество нелегальных кредиторов в СКФО
Стали известны причины пожара в крупнейшем торговом центре Чечни «Гранд Парк»
Отец Нурмагомедова: «Хабиб собирается завершить карьеру»
На Ставрополье отцом, бросившим сына на трассе ночью, занялись следователи