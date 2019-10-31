В Ставрополе обсудили профилактику суицидов

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-31T16:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В мероприятии приняли участие специалисты-психиатры из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ и Ирландии. Главным инициатором и организатором выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во главе с директором офиса в России доктором Мелитой Вуйнович.

Специалисты охраны психического здоровья и других секторов собрались вместе с объединенной командой Всемирной организации здравоохранения, экспертами ВОЗ и ведущими специалистами центра им. В.П. Сербского и центра им. В. М. Бехтерева для обсуждения ведущих российских и зарубежных практик в области мониторинга и профилактики суицидов и актов самоповреждения.

В преддверии совещания Мелита Вуйнович встретилась со студентами СтГМУ и провела часовую лекцию «На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения. Затраты на здоровье и здравоохранение больше не считаются затратами, а считаются инвестициями». Также глава ВОЗ затронула в лекции тему суицидов.

Открывая пленарную часть совещания, главный психиатр Ставропольского края, главный врач Ставропольской психиатрической больницы № 1 Олег Боев отметил, что это совещание является первым мероприятием в области психического здоровья в российских регионах с участием ВОЗ. Значимость подобных форумов подчеркнул и ректор СтГМУ Владимир Кошель.

Министр здравоохранения СК Виктор Мажаров акцентировал внимание на необходимости профилактической работы в молодежной среде. Он выразил надежду, что обмен информацией и опытом на текущем совещании в дальнейшем ляжет в основу программы по борьбе с суицидами.

Во второй день совещания был проведен обширный интерактивный семинар для специалистов и студентов «Определение суицидальных намерений лиц, совершивших суицидальную попытку или акт самоповреждения», в котором слушателей познакомили со спецификой сбора данных и эпидемиологического мониторинга в Ирландии.

В заключительной части семинара Олег Боев рассказал о подходах к управлению персоналом в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь. 30 октября состоялось рабочее совещание на базе Ставропольской психиатрической больницы с обсуждением практических рекомендаций ВОЗ по реализации региональной модели системы эпиднадзора за суицидальными попытками и актами самоповреждения в России.

Будет представлена региональная организационная модель и продемонстрирована автоматизированная интерактивная система мониторинга суицидальных попыток. В завершение мероприятия по итогам рабочего совещания прошел круглый стол на тему совершенствования системы мониторинга суицидальных попыток и актов самоповреждения с учетом представленного российского опыта.

ИСТОЧНИК KP.RU