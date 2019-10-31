2019-10-31T17:18:10+03:00
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему руководителю ФАС Дагестана

Скандальный чиновник прославился получением крупной взятки
Ася АСРЯН
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Накануне стало известно, что Мосгорсуд смягчил приговор в части ограничения занимать определенные должности на государственной службе бывшему руководителю управления Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану Кубасаю Кубасаеву.

Напомним, что чиновник осужден на пять лет за крупную взятку, также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба Мосгорсуда.

Так, ранее Кубасаев получал взятку от директора одного из предприятий республики, выполняющего функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств.

Дагестанский чиновник оказывал ему покровительство и попустительство по службе. В знак «благодарности» Кубасаеву «подарили» два миллиона рублей, охотничье гладкоствольное ружье и дорогие наручные часы Hublot.

Напомним, недавно в Дагестане задержали руководителя управления по строительству и архитектуре администрации Каспийска. Его заподозрили в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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