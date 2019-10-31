«Брату, который приедет с тремя женами – мойка бесплатная»: Автолюбителей Черкесска удивила необычная акция
Необычную акцию объявил «хозяин» одной автомойки в Черкесске. Правда, назвать ее выгодной – трудно. Особенно это касается тех мужчин, у кого одна жена.
Итак, условия акции: «если приедешь с двумя женами, то твою машину два месяца будут мыть бесплатно». Если у любвеобильного мужчины три жены, то его автомобиль обеспечен мойкой на целый год.
Больше всего повезет тем, кто приедет на автомойку с четырьмя женами. Эти мужчины будут у сотрудников заведения в особом почете.
Автомобили многоженцев, имеющих четыре жены, обсуживаются вне очереди, бесплатно, всегда. При этом еще один приятный бонус – чашка кофе.
Автолюбителей Черкесска удивила необычная акция.
Некоторые пользователи сети отнеслись к этому ролику с юмором, назвав видео «очень актуальной шуткой». Нашлись и те, кто решил поинтересоваться у автора: «А если женщина с тремя или четырьмя мужьями приедет»?
ИСТОЧНИК KP.RU