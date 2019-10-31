2019-10-31T18:00:42+03:00
Общество

«Брату, который приедет с тремя женами – мойка бесплатная»: Автолюбителей Черкесска удивила необычная акция

Особенным посетителям пообещали пожизненное обслуживание их автомобиля
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Необычную акцию объявил «хозяин» одной автомойки в Черкесске. Правда, назвать ее выгодной – трудно. Особенно это касается тех мужчин, у кого одна жена.

Итак, условия акции: «если приедешь с двумя женами, то твою машину два месяца будут мыть бесплатно». Если у любвеобильного мужчины три жены, то его автомобиль обеспечен мойкой на целый год.

Больше всего повезет тем, кто приедет на автомойку с четырьмя женами. Эти мужчины будут у сотрудников заведения в особом почете.

Автомобили многоженцев, имеющих четыре жены, обсуживаются вне очереди, бесплатно, всегда. При этом еще один приятный бонус – чашка кофе.

Автолюбителей Черкесска удивила необычная акция.

Некоторые пользователи сети отнеслись к этому ролику с юмором, назвав видео «очень актуальной шуткой». Нашлись и те, кто решил поинтересоваться у автора: «А если женщина с тремя или четырьмя мужьями приедет»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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