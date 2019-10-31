Ессентукские санатории — в числе лучших в стране

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-31T18:03:36+03:00

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Рейтинг ТОП-100 российских здравниц провела Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Оценка давалась по 12 показателям, среди которых эффективность бизнеса, инвестиционная привлекательность, загрузка, рентабельность.

Ессентукский санаторий «Виктория» отметился сразу в двух номинациях, по инвестиционному потенциалу здравница заняла 18-е место из 100. Лидерами рейтинга стали Башкортостан, Заполярье, Подмосковье, оставив позади курорты Краснодарского и Ставропольского краев. Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» инициирован Ассоциацией оздоровительного туризма и составляется ежегодно.

Цель рейтинга - создать систему координат, способствующую правильному позиционированию российских здравниц и популяризации их инвестиционной привлекательности в бизнес-сообществе, а также стать одним из важных ориентиров, определяющим конкретные инвестиционные решения в санаторно-курортной отрасли.

Первый рейтинг составлялся Ассоциацией оздоровительного туризма совместно с крупнейшим российским рейтинговым агентством Эксперт РА (RAEX) на основе данных за 2015 год. Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций учитываются экономические и финансовые показатели их деятельности.

В рейтинг инвестиционной привлекательности вошли еще 3 ессентукские здравницы: санаторий «Шахтер» - на 39-м месте, «Плаза» - на 85-м, санаторий имени Анджиевского - на 92-м. Еще два ессентукских санатория вошли в число 17 лучших российских здравниц по мнению журнала Expertology. Санаторий «Русь» занял 11-ю строчку рейтинга, санаторий имени Сеченова - 13-ю. Это первый российский интернет-журнал, контент которого согласуется с десятками компетентных специалистов из различных отраслей рынка услуг. Лидирующее место, по оценкам экспертов, заняла также лечебная минеральная вода «Ессентуки-4».

ИСТОЧНИК KP.RU