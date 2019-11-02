2019-11-02T11:58:18+03:00
Общество

В центре Ставрополя 4 ноября перекроют дороги

Горожан в День народного единства ждут культурно-развлекательные площадки
Ася АСРЯН
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Горожан в День народного единства ждут культурно-развлекательные площадкиГорожан в День народного единства ждут культурно-развлекательные площадкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе из-за мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства в центре города перекроют дороги. Так, 4 ноября с 06:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

Михаила Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова

Маршала Жукова на участке от улицы Ленина до улицы Михаила Морозова

Напомним, что в этот день гостей и жителей краевой столицы ждет многонациональное шествие. Представители различных диаспор объединятся в полдень на площади Ленина. От делегации Ставропольского окружного казачьего общества на площадь выдут 300 казаков.

Кстати, горожане смогут побывать на каждом из 13 национальных подворий, которые будут удивлять колоритом через песни танцы, костюмы и кухню. Длинный ряд выстроится из 13 национальных подворий, на площади напротив «Дома книги» и библиотеки имени Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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