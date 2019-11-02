2019-11-02T13:05:25+03:00
Общество

Годовалый и четырехлетний малыши отправились растворителем и пероксидом водорода в Чечне

Ранее в Грозном из окна пятого этажа выпала полуторогодовалая девочка
Ася АСРЯН
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Пострадавших с отравлением доставили в детскую клиническую больницуПострадавших с отравлением доставили в детскую клиническую больницуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Несчастный случай произошел на днях в Грозном. В одном из семей дети: годовалый малыш и четырехлетний ребенок выпили растворитель и пероксид водорода. Пострадавших с отравлением доставили в детскую клиническую больницу.

Там малышам поставили диагноз «химическое отравление». Сейчас врачи оценивают состояние пациентов, как стабильное. Тем временем этим делом заинтересовалась республиканская прокуратура.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства инцидента, отношение родителей к исполнению своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Грозном с пятого этажа выпала полуторогодовалая девочка. Малышка чудом выжила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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