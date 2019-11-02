«Танцуй так, будто нет потопа»: Видео дагестанской свадьбы в «затопленном» ресторане взбудоражило сеть
Видео махачкалинской свадьбы в «венецианском стиле» набирает в сети обороты. На первый взгляд ничего особенного: большой зал торжеств, многочисленные гости, танцующие лезгинку.
Однако, зажигать под народные ритмы девушкам в вечерних платьях и парням в смокингах приходится на затапливаемом полу.
Дабы не омрачать праздник, гости веселятся как ни в чем не бывало. Самые смелые отплясывают в воде босыми ногами. В комментариях к этому видео пользователи поддержали родных новобрачных.
- Нравится и по-хорошему удивляет. Все спокойны, будто так и должно быть. Просто молодцы;
- Вот что значит «море по колено»;
Нашлись и те, кто назвал поведение гостей «глупым».
Видео дагестанской свадьбы в затопленном ресторане взбудоражило сеть.
- Когда током шарахнет, посмотрим, как будут танцевать.
- После такой свадьбы, главное не заболеть.
Напомним, что сегодня, 2 ноября, улицы дагестанской столицы парализованы из-за ливней. Люди в резиновых сапогах еле передвигаются по огромным лужам. Тем временем водители вынуждены бросать автомобили и вброд передвигаться по затопленным улицам.
В связи с этим мэр Махачкалы провел экстренное заседание оперативного штаба.
- Ливневая канализация не справилась с количеством осадков. Также в различных частях города возникли перебои с электроснабжением. Даны четкие указания всем структурным подразделениям городской администрации по устранению последствий непогоды. Оперативно привлечены силы и технические средства других организаций и ведомств, - подытожил Салман Дадаев.
ИСТОЧНИК KP.RU