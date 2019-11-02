«Танцуй так, будто нет потопа»: Видео дагестанской свадьбы в «затопленном» ресторане взбудоражило сеть

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-02T18:06:29+03:00

Необычная свадьба после которой, «главное не заболеть» [видео]

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Видео махачкалинской свадьбы в «венецианском стиле» набирает в сети обороты. На первый взгляд ничего особенного: большой зал торжеств, многочисленные гости, танцующие лезгинку.

Однако, зажигать под народные ритмы девушкам в вечерних платьях и парням в смокингах приходится на затапливаемом полу.

Дабы не омрачать праздник, гости веселятся как ни в чем не бывало. Самые смелые отплясывают в воде босыми ногами. В комментариях к этому видео пользователи поддержали родных новобрачных.

- Нравится и по-хорошему удивляет. Все спокойны, будто так и должно быть. Просто молодцы;

- Вот что значит «море по колено»;

Нашлись и те, кто назвал поведение гостей «глупым».

Видео дагестанской свадьбы в затопленном ресторане взбудоражило сеть.

- Когда током шарахнет, посмотрим, как будут танцевать.

- После такой свадьбы, главное не заболеть.

Напомним, что сегодня, 2 ноября, улицы дагестанской столицы парализованы из-за ливней. Люди в резиновых сапогах еле передвигаются по огромным лужам. Тем временем водители вынуждены бросать автомобили и вброд передвигаться по затопленным улицам.

В связи с этим мэр Махачкалы провел экстренное заседание оперативного штаба.

- Ливневая канализация не справилась с количеством осадков. Также в различных частях города возникли перебои с электроснабжением. Даны четкие указания всем структурным подразделениям городской администрации по устранению последствий непогоды. Оперативно привлечены силы и технические средства других организаций и ведомств, - подытожил Салман Дадаев.

ИСТОЧНИК KP.RU