Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии

СЕГОДНЯ 21:21 2019-11-02T21:21:44+03:00

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Следственный комитет РФ подтвердил, что 2 ноября, в Москве был убит глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 ноября, киллер на улице Академика Анохинав Москве расстрелял двух мужчин. Один из них - начальник Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия.

От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Личность второго погибшего устанавливается.

Известно, что Ибрагим Эльджаркиев находился в столице по своим личным делам в свободное от службы время.

Правоохранители продолжают поиски киллера.

ИСТОЧНИК KP.RU