Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии
Следственный комитет РФ подтвердил, что 2 ноября, в Москве был убит глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 ноября, киллер на улице Академика Анохинав Москве расстрелял двух мужчин. Один из них - начальник Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия.
От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Личность второго погибшего устанавливается.
Известно, что Ибрагим Эльджаркиев находился в столице по своим личным делам в свободное от службы время.
Правоохранители продолжают поиски киллера.
ИСТОЧНИК KP.RU