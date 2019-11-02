Подозреваемые в убийстве братьев Эльджаркиевых скрылись из Москвы

2 Нояб. 23:43 2019-11-02T23:43:45+03:00

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Киллеры начальника ЦПЭ МВД Ингушетии и его родственника покинули Москву. Уже задействованы подразделения транспортной полиции. Правоохранители проверяют ж/д и автовокзалы, частные автоперевозчики. На федеральных автотрассах усилены посты ГИБДД.

Также информацию о злоумышленниках передали сотрудникам правоохранительных органов из соседних областей страны.

По данным нескольких СМИ и telegram-каналов, полицейским удалось найти свидетеля громкого убийства. Мужчина живет в доме, у которого произошло нападение.

В этот момент он выходил из подъезда, услышал хлопки, обернулся и увидел, как мужчина в красно-черной куртке стрелял в двух мужчин. По его словам, подозреваемых было двое, а их третий сообщник в это время сидел в машине.

очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU