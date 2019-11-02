2019-11-02T23:43:45+03:00
Общество

Подозреваемые в убийстве братьев Эльджаркиевых скрылись из Москвы

На федеральных автотрассах усилены посты ГИБДД
Ася АСРЯН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Киллеры начальника ЦПЭ МВД Ингушетии и его родственника покинули Москву. Уже задействованы подразделения транспортной полиции. Правоохранители проверяют ж/д и автовокзалы, частные автоперевозчики. На федеральных автотрассах усилены посты ГИБДД.

Также информацию о злоумышленниках передали сотрудникам правоохранительных органов из соседних областей страны.

По данным нескольких СМИ и telegram-каналов, полицейским удалось найти свидетеля громкого убийства. Мужчина живет в доме, у которого произошло нападение.

В этот момент он выходил из подъезда, услышал хлопки, обернулся и увидел, как мужчина в красно-черной куртке стрелял в двух мужчин. По его словам, подозреваемых было двое, а их третий сообщник в это время сидел в машине.

очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иномарку, на которой скрывались убийцы братьев Эльджаркиевых, перепутали
Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии
Убит глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии
«Танцуй так, будто нет потопа»: Видео дагестанской свадьбы в «затопленном» ресторане взбудоражило сеть
«Махачкала тонет»: Улицы дагестанской столицы парализованы из-за ливней
«Ставропольцы в восторге»: Знаменитое неоновое граффити ожило на теле девушки
Годовалый и четырехлетний малыши отправились растворителем и пероксидом водорода в Чечне
«Куй железо, пока горячо»: ставрополец угнал и сдал чужую машину на металлолом
В центре Ставрополя 4 ноября перекроют дороги
Видео: Бывшего мэра Грозного, пытавшего женщин, три часа допрашивали в Следственном комитете
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления в кафе
Видео: «Синтолового качка» сбили дагестанские мажоры на машине
В Ессентуках за день вывезли тридцать «КамАЗов» снега