Беглого российского коррупционера отпустили после задержания в США

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-03T13:25:15+03:00

Олимпиада в Сочи 2014 года, которая стала знаковой для чиновника, лишившегося всех постов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ахмеда Билалова, экс-главу «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России, с 2013 года скрывающегося от российского правосудия, выпустили под залог после задержания в Соединённых Штатах.

— Он был отпущен после внесения залога, однако остается в процессе выдворения с территории США через суд, — сообщили в пресс-службе Миграционной службы США (ICE).

Ахмед Билалов — бывший вице-президент Олимпийского комитета России, объявленный в международный розыск. И, к слову, двоюродный брат Зиявудина и Магомеда Магомедовых — дагестанских миллиардеров, обвиняемых в крупных хищениях бюджетных средств на 2,5 миллиарда.

Путин устраивает разнос Билалову за срыв сроков строительства объекта в Сочи.

Самого Билалова в 2013 году раскритиковал лично Владимир Путин: чиновник летал чартерными рейсами, позволяя себе невероятную роскошь. Прихоти коррупционера обошлись казне минимум в 80 миллионов рублей. Кроме того, возведение одного из объектов при нём неожиданно подорожало в шесть раз — вместо 1 млрд 200 млн итоговая стоимость превысила 8 млрд рублей. В довершение всего, были сорваны все сроки строительства.

Билалова уволили, после чего чиновник тут же улетел в Британию, будто чуял, что скоро на него откроют уголовное дело. Так и случилось.

Информация о задержании коррупционера появилась 23 октября — его скрутили около собственного дома во Флориде. Оказалось, что он въехал в Штаты с нарушением миграционного режима. Поэтому Билалова должны выставить из страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU