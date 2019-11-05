2019-11-05T10:34:09+03:00
Общество

В Минводах в День народного единства учебным заведениям вручили грамоты

Праздник горожане отметили концертом и фестивалем национальностей
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Фото пресс-службы администрации Минераловодского горокруга.Фото пресс-службы администрации Минераловодского горокруга.
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На сцене городского парка Минвод вчера было многолюдно: десятки солистов и творческих коллективов показали свои номера в рамках масштабного празднования государственного праздника - Дня народного единства.

Началось празднование в полдень с концерта «Мы едины», в котором выступили танцевальные коллективы «Ассорти», «Озорницы», «Кинжал», «Дружба народов», «Парадигма», «Flash Dance», вокалисты Кристина Маркарян, Анастасия Огурцова, Олеся Фиева, Максим Терещук, Ольга Столоверова, Надежда Лащенко, Елизавета Зубенко, Светлана Погосян, Мелания Глоба, братья Даниил и Никита Кузюк, Галина Губина, Анастасия Цыва, Анна Останина, Екатерина Лысенко, творческая студия «Дебют».

Продолжился праздник ставшим уже традиционным в Минераловодском городском округе молодежным фестивалем национальных культур «Единство», участие в котором приняли учащиеся средних и высших образовательных учреждений округа. Здесь они представили культуру русского, украинского, армянского, греческого народов, а также народов Дагестана.

Как отметила в своем слове замглавы администрации Минераловодского городского округа Анна Шевченко, День народного единства является одним из главных и любимых в нашей стране праздников.

- Поздравляю всех вас с праздником. Уверена, что, если наша молодежь так знает свою историю, так чтит обычаи и любит свою культуру, мы в будущее сегодня можем смотреть с оптимизмом, - подчеркнула Анна Федоровна.

За активное участие в фестивале грамотами были отмечены Минераловодский колледж железнодорожного транспорта, Минераловодский региональный многопрофильный колледж, Социально-экономический колледж «Перспектива», Ставропольский кооперативный техникум, Ставропольский краевой музыкальный колледж имени Сафонова, Белгородский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет. Также почетной грамотой главы Минераловодского округа за большой вклад в развитие молодежной политики награждена директор Молодежного центра МГО Наталья Гарбузова.

Кроме того, на территории парка во время фестиваля для гостей действовали интерактивные программы народных игр проекта «Вместе всегДа», представленные Центральной городской библиотекой им. Р. Н. Котовской. Концерты, посвященные Дню народного единства, прошли в этот день еще в десятках поселений округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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