Видео: Кадырова покатали на первом бронированном автомобиле «Болат»
Глава республики побывал на презентации бронированного автомобиля «Болат», выпущенного на чеченском предприятии.
Новая машина предназначена для перевозки раненых, доставки грузов, буксировки прицепов по всем видам дорог и местности.
Автомобиль вмешает до 14 человек, а также имеет повышенную грузоподъемность в 6800 кг вместимостью. Чеченский лидер написал на своей странице в соцсети, что в целом доволен презентацией машины.
Презентация бронированного автомобиля Болат .
Он отметил, что его корпус способен защитить от любого стрелкового автоматического оружия, бронебойно-зажигательных боеприпасов, гранат типа Ф-1, РГО, а также от безоболочных взрывных устройств массой до 4000 грамм в тротиловом эквиваленте.
Напомним, ранее в Чечне снова публично просили прощения. На этот раз местная жительница извинилась за сообщения о смерти дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU