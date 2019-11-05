2019-11-05T16:30:44+03:00
Общество

Видео: Кадырова покатали на первом бронированном автомобиле «Болат»

Машина предназначена для перевозки раненых, доставки грузов, буксировки прицепов по любой местности
Ася АСРЯН
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Глава республики побывал на презентации бронированного автомобиля «Болат», выпущенного на чеченском предприятии.

Новая машина предназначена для перевозки раненых, доставки грузов, буксировки прицепов по всем видам дорог и местности.

Автомобиль вмешает до 14 человек, а также имеет повышенную грузоподъемность в 6800 кг вместимостью. Чеченский лидер написал на своей странице в соцсети, что в целом доволен презентацией машины.

Презентация бронированного автомобиля Болат .

Он отметил, что его корпус способен защитить от любого стрелкового автоматического оружия, бронебойно-зажигательных боеприпасов, гранат типа Ф-1, РГО, а также от безоболочных взрывных устройств массой до 4000 грамм в тротиловом эквиваленте.

Напомним, ранее в Чечне снова публично просили прощения. На этот раз местная жительница извинилась за сообщения о смерти дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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