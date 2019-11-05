В Ставрополе начали спиливать правительственные ёлки

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-05T16:19:58+03:00

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В Ставрополе на площади Ленина начали избавляться от вечнозеленых у здания правительства. Недавно глава региона Владимир Владимиров и мэр Ставрополя Андрей Джатдоев спрашивали у горожан, как они относятся к идее заменить засохшие деревья на новые.

По словам чиновников, у них все не поднимались руки. Но стало очевидно, что время елок прошло, они скорее портят вид, чем его украшают. Большинство горожан поддержали инициативу по замене больных деревьев на новые пятиметровые.

ИСТОЧНИК KP.RU