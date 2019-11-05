2019-11-05T16:47:02+03:00
Общество

Поле «Ессентуки-арены» сделают долговечным

Спортивную базу модернизируют
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Фото пресс-службы администрации Ессентуков.Фото пресс-службы администрации Ессентуков.
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Существующее уникальное естественное покрытие по нормам ГОСТа имеет много ограничений в использовании и требований к его обслуживанию. Именно поэтому «Ессентуки-арену» ждет большая модернизация. А отнюдь не ремонт, как утверждают некоторые СМИ.

Уже к концу этого года город получит реконструированное поле с искусственной травой и специальной системой подогрева. Работы на спортивном объекте дадут ессентучанам возможность играть в футбол круглогодично и без ограничений по времени.

Ессентукское игровое поле, площадь которого больше 8 тысяч квадратных метров, застелют высококачественным немецким покрытием. Вместе с новой «травой» «Арена» получит три новых легкоатлетических сектора для прыжков в длину, высоту и с шестом. Здесь же появится и новая воркаут-площадка.

92 миллиона рублей из консолидированного бюджета пойдут на модернизацию спортивного комплекса в Ессентуках, большая часть — за счет федерального и краевого финансирования. Уже на текущей неделе в ходе аукциона будет определен подрядчик и начнутся первые подготовительные работы.

«Ессентуки-арена» стала самой знаменитой футбольной площадкой СКФО после тренировки нигерийской сборной во время ФИФА-2018. Современный комплекс появился в курортном городе в рамках создания инфраструктуры к мировому чемпионату. После него «Ессентуки-арена» попала в Концепцию наследия чемпионата мира, а это значит, что площадка передана муниципалитету. Сейчас здесь главные нападающие и вратари - ученики детско-юношеской спортивной школы по футболу. Ессентукских чемпионов растят на профессиональном поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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