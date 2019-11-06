Годовалый малыш отравился крысиным ядом в Чечне
За последние пару месяцев это не единичный случай
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Еще один маленький житель Чечни отравился крысиным ядом. На этот раз инцидент произошел в селе Терское Грозненского района. Там, находясь дома, годовалый малыш получил химическое отравление, съев таблетки против грызунов.
Ребенка доставили в детскую больницу Грозного.
По данному факту в республиканской прокуратуре началась проверка. Напомним, ранее в одном из поселений Чечни трехлетняя девочка также отравилась крысиным ядом.
Сейчас девочка находится под наблюдением медиков, ее состояние стабильное.
ИСТОЧНИК KP.RU