Годовалый малыш отравился крысиным ядом в Чечне

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-06T10:17:15+03:00

За последние пару месяцев это не единичный случай

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Еще один маленький житель Чечни отравился крысиным ядом. На этот раз инцидент произошел в селе Терское Грозненского района. Там, находясь дома, годовалый малыш получил химическое отравление, съев таблетки против грызунов.

Ребенка доставили в детскую больницу Грозного.

По данному факту в республиканской прокуратуре началась проверка. Напомним, ранее в одном из поселений Чечни трехлетняя девочка также отравилась крысиным ядом.

Сейчас девочка находится под наблюдением медиков, ее состояние стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU