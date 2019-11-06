В историческом парке «Россия - моя история» обсудят реализацию майских указов президента

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-06T15:55:38+03:00

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12 ноября в Махачкале в историческом парке «Россия - моя история» (пр-т И. Шамиля, 31 Г) состоится окружное совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья и социальной защиты населения, посвященное реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Реализация федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» является основополагающим вектором Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На окружном совещании планируется принять стратегические решения по ряду вопросов, затрагивающих реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в Северо-кавказском федеральном округе:

– организация работы гериатрической службы;

– внедрение системы долговременного ухода – реализация комплекса мер, направленных на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов;

– обеспечение гериатрической службы кадрами, подготовка специалистов-гериатров и специалистов сестринского дела в гериатрии.

В качестве спикеров будут присутствовать Э. К. Вергазова, директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, О. Н. Ткачева, д.м.н., профессор, директор ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный гериатр Минздрава России, А. В. Розанов, к.м.н., руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по вопросу развития организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», К. М. Алиева-Хархарова, заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный специалист-гериатр Республики Дагестан.

Подробнее на сайте проектного офиса http://rgnkc.ru/novosti/tsikl-kruglykh-stolov-po-realizatsii-proekta-starshee-pokolenie-projdjot-v-regionakh

9:00 - 11:00 - регистрация участников.

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