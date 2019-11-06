2019-11-06T16:02:29+03:00
Общество

Абоненты «Газпром межрегионгаз Владикавказ» оценили удобство онлайн-сервисов

Уже 8040 человек зарегистрировались в личном кабинете
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Ежемесячно порядка 200 жителей Северной Осетии, оценив по достоинству преимущества платежных онлайн-сервисов, становятся постоянными пользователями «ЛКА - Мой ГАЗ».

Теперь потребителям газа не обязательно идти в банк, на почту, в территориальный участок или куда-либо еще, чтобы заплатить за газ и получить всю необходимую информацию. Удобный современный сервис позволяет абонентам получать полную информацию о состоянии лицевого счета, передавать показания приборов учета оплачивать поставленный газ по картам (в том числе с использованием QR-кода), осуществлять печать квитанций, формировать выписки взаиморасчетов и многое другое.

Для тех, кто привык не расставаться с гаджетами, достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте www.rgk-rso.ru либо скачать мобильное приложение «Мой ГАЗ», доступное для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android.

Личный кабинет доступен по ссылке: https://мойгаз.смородина.онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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