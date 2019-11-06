2019-11-06T17:32:38+03:00
Общество

С кладбищ Ессентуков вывезли 50 кубометров мусора

Коммунальщики проводят генеральную уборку мест захоронения
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Фото пресс-службы главы администрации Ессентуков.Фото пресс-службы главы администрации Ессентуков.
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К осенне-зимней генеральной уборке кладбищ Комбинат по благоустройству Ессентуков приступил 10 дней назад. Наведение порядка пришлось остановить лишь на время снегопада.

Для приведения в порядок территории погоста потребовалось несколько бригад рабочих и 5 единиц спецтехники. Изобилие мусора и следы пребывания живых были видны повсюду. Техника убирала центральные аллеи, вручную рабочие расчищали боковые дорожки. Для сбора мусора на кладбище установлены бункеры и контейнеры с табличками с напоминанием не бросать мусор возле могил.

Только с кладбища у аэродрома коммунальщики за 3 дня вывезли 8 КамАЗов с отходами, которые собрали вручную и с помощью техники. Спецавтохозяйство тоже, в свою очередь, регулярно вывозит мусор, складированный в бункеры. Уборка ессентукских погостов продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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