Задержанный по подозрению в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии отпущен

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-07T09:34:13+03:00

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52-летнего уроженца Ингушетии Алихана Оксанова отпустили после допроса. Его задержали по подозрению в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Оксанов попал под подозрение в связи с тем, что установлен факт его отношений с главой Центра «Э». А также он, как предполагается, находился на месте преступления. Но причастность уроженца Республики не была доказана и он вышел на свободу, как и 8 допрошенных до него.

Напомним, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда застрелили. Следствие полагает, что действовал киллер, нанятый представителями мусульманской религиозной секты. Конфликт высокопоставленного силовика с последователями ингушского суфия, жившего в XIX-м веке, объясняют убийством одного из религиозных деятелей. И это убийство члены общины связали с Эльджаркиевым. На него после этого покушались уже не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU