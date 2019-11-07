«Головокружительно высоко»: танцор на пилоне из Ставрополя оставил свое имя в Книге рекордов России

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-07T10:08:04+03:00

Он станцевал на пилоне на высоте 25 метров

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Имя 28-летнего Олега Кольваха навсегда вписано в Книгу Рекордов России, благодаря невероятному трюку, который до него не отваживался сделать никто в стране. На высоте, на которую только был способен поднять танцора кран (25 метров), Олег станцевал на пилоне.

Без остановки проработать 10-15 мин совсем не просто, - вспоминает мужчина. Рекорд был поставлен в Москве в сентябре этого года в честь 100-летия государственного российского цирка.

Олег не без гордости заявляет, что приятно быть первопроходцем в своем жанре, ведь он делает все, чтобы пилон стал популярным не только при ассоциации со стриптизом. Ведь это поистине невероятное искусство, требующее профессиональной подготовки.

Я иду дальше! Шаг и мат! - резюмировал Кольвах.

Напомним, весной ставрополец поднялся на полторы тысячи метров. Его пилон подвесили к корзине воздушного шара, а танец снимали дроны. Олег выступал без страховки! В будущем он планирует попасть с Книгу рекордов Гиннесса.

ИСТОЧНИК KP.RU