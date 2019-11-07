В следкоме Ставрополья подвели итоги конкурса детского рисунка к Международному дню борьбы с коррупцией

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-07T10:29:21+03:00

Победителей первого этапа будут судить в конкурсной комиссии Следственного комитета Российской Федерации

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В первом этапе конкурса приняли участие обучающиеся 8-11 профильных кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова и дети сотрудников следственного управления по Ставропольскому краю в возрасте от 7 до 18 лет.

Всего на конкурс предоставлено 17 рисунков. Творческие работы оценивались конкурсной комиссией по балльной системе в соответствии с определенными критериями, которые учитывали соответствие рисунка тематической направленности конкурса, творческий подход, художественный уровень, степень раскрытия темы, техническое качество выполнения работы, эстетичность, оригинальность художественного замысла, новизну и креативность в раскрытии проблематики.

В результатам изучения всех работ конкурсная комиссия, в которую вошли и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Максим Ефименко, и старшие помощники руководителя ведомства Людмила Салихова и Екатерина Данилова, определила победителей и призеров в каждой номинации:

в 1-й возрастной группе (от 7 до 11 лет) первого этапа конкурса присвоить 1 место Чурбаковой Арине, обучающейся 3-го класса МОУ СОШ № 44 города Ставрополя (ребенок сотрудника следственного управления по Ставропольскому краю); 2-е место присвоить Малиновской Анастасии, обучающейся 6-го класса МОУ СОШ № 2 села Александровского (ребенок сотрудника следственного управления по Ставропольскому краю;

во 2-й возрастной группе (от 12 до 14 лет) первого этапа конкурса присвоить 1 место Омаровой Виолетте, обучающейся 8-го профильного кадетского класса МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова; 2-е место присвоить Казявкиной Дарье, обучающейся 8-го профильного кадетского класса МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова;

3-е место присвоить Ларионову Кириллу, обучающемуся 8-го профильного кадетского класса МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова;

в 3-й возрастной группе (от 15 до 18 лет включительно) первого этапа конкурса присвоить 1 место Бибаеву Александру, обучающемуся

9-го профильного кадетского класса МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова; 2-е место присвоить Силину Владиславу, обучающемуся 9-го профильного кадетского класса МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова; 3-е место присвоить Нестеренко Станиславу, обучающемуся 10-го профильного кадетского класса МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова.

Конкурсные работы победителей первого этапа будут направлены в центральную конкурсную комиссию Следственного комитета Российской Федерации, где ребята поборются за победу во втором этапе ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU