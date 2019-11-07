Грозный признан самым дружелюбным городом России

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-07T12:23:16+03:00

Отношения с соседями в республике складываются лучше, чем в других регионах страны

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Столица Чеченской Республики стала самой дружелюбной в стране. Таков оказался результат проведенного опроса среди жителей крупнейших городов нашей страны.

Так, портал Domofond.ru предложил участникам оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

В среднем россияне оценили отношения с соседями на 7,3 балла. А вот жители чеченской столицы на 8,3. Хуже всего отношения с соседями складываются у жителей Якутска – 6,4 балла. Всего во всероссийском опросе поучаствовали более 90 тысяч человек.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров занял второе место в рейтинге влияния руководителей регионов страны в октябре этого года. Так, чеченский лидер вошёл в группу «очень сильное влияние». Обойти Кадырова удалось лишь мэру Москвы Сергею Собянину.

ИСТОЧНИК KP.RU