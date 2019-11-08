2019-11-08T10:30:57+03:00
Общество

Чеченских артистов призвали не забывать о вайнахской этике в соцсетях

Подробно обсуждался репертуар каждого вокалиста
Ася АСРЯН
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В Грозном прошла встреча министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева с вокалистами государственных учреждений, отделов, управлений, департамента культуры.

Сообщается, что на собрании обсудили вопросы развития репертуара каждого вокалиста. К особым любителям размещения своей частной жизни в соцсетях обратился министр культуры.

— Не забывайте о вайнахской этике поведения, когда размещаете видео, фото, комментарии в соцсеть Инстаграм. Работнику культуры нужно внимательно выбирать загружаемый контент, ведь они как представители национальной культуры подают пример подрастающему поколению, — подытожил Хож-Бауди Дааев.

Напомним, ранее в Чечне выбрали секретаря регионального отделения политической партии «Единая Россия». Им стал спикер парламента республики Магомед Даудов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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