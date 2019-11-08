Появилось видео задержания финансисток террористов в Дагестане
Появились кадры оперативной съемки с задержания финансисток ИГ*, собравших 10 миллионов рублей для террористов. Видео опубликовали представители ФСБ.
Напомним, в пятницу утром стало известно о поимке двух женщин 24 и 33 лет, которые занимались сбором денег для боевиков в Сирии. На связь с террористами они вышли в 2015 году, познакомившись с террористом.
- По заданию эмиссаров члены законспирированной ячейки <...> организовали ресурсное обеспечение деятельности международной террористической организации, для чего ими было собрано не менее десяти миллионов рублей, - сказано в сообщении ФСБ.
Сейчас проходят поиски причастных к потоку людей. Как уверяет следствие, женщины перевели в Сирию только 390 тысяч из десяти миллионов рублей.
*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация
Задержание финансисток террористов в Дагестане.
ПОДРОБНОСТИ
В Дагестане поймали финансисток ИГ*, собравших 10 млн рублей
Деньги задержанные пересылали в Сирию [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU
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