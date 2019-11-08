В Ессентуках ремонтируют дороги

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-08T13:02:30+03:00

До конца года в городе-курорте будут освоены выделенные на это 23 миллиона рублей

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Дорожная техника и рабочие сейчас приступили к дороге и тротуарам по улице Яснополянской в Ессентуках. Длина этой улицы в частном секторе чуть больше километра, именно этот участок дороги просили благоустроить жители района. Сейчас ремонтная бригада устанавливает дорожный и аллейный бортовой камень, всего почти 4 километра.

Уже на первой стадии ремонта подрядчик столкнулся с неожиданными препятствиями в лице собственников близлежащих домов. Часть жильцов благоустройство считают лишним и всячески тормозят работы. Несмотря на это, улица Яснополянская совсем скоро станет одной из самых благоустроенных и комфортных для передвижения.

Ремонтные работы заметили и отдыхающие санаториев «Россия» и «Калинина». В самом центре курортной жизни на улице Разумовского проводится укладка плиточного тротуара и 1899 квадратных метров дорожного полотна. Сейчас в Ессентуках осваивается почти 23 миллиона рублей, предназначенных на ремонт дорог и тротуаров. В проекте - до конца 2019 года благоустройство еще нескольких улиц курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU