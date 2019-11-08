2019-11-08T13:09:12+03:00
Общество

У абонентов «Газпром межрегионгаз Владикавказ» проверили счетчики

За 10 месяцев специалисты выявили 333 факта вмешательства в приборы учета газа
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Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» в рамках мероприятий по выявлению и пресечению несанкционированного отбора газа в январе-октябре 2019 года выявили 333 факта вмешательства в работу приборов учета газа у абонентов - физических лиц.

В ходе совместных рейдов представители региональной газовой компании, газораспределительной организации и правоохранительных органов зафиксировали факты нарушения целостности пломб на газовых счетчиках, преднамеренного вмешательства в счетный механизм, повреждения корпуса прибора, приведшие к недостоверному учету газа.

В отношении абонентов, у которых факт преднамеренного вмешательства был доказан независимой экспертизой, расчет платы за газ произведен по утвержденным нормативам потребления за период, прошедший со дня последней проверки счетчика газа. Также эти абоненты должны приобрести и установить новый счетчик, и оплатить штраф, наложенный в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

- Повреждение пломбы завода-изготовителя или поставщика газа обязательно приводит к штрафным санкциям. Если пломба повреждена случайно или неполадки в механизме связаны с заводским браком, абонент должен незамедлительно уведомить об этом поставщика газа, по его заявлению контролер проверит счетчик и установит новую пломбу, - отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» по работе с социально значимой категорией потребителей Батраз Калицов.

Кроме того, за 10 месяцев текущего года в РСО - А при осмотре ранее отключенных домовладений выявлено более 950 случаев повторного самовольного подключения к системе газоснабжения. Материалы переданы в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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