2019-11-08T14:56:37+03:00
Общество

Принц Королевства Бахрейн посетит Чечню

Для королевской делегации Кадыров устроит званый ужин
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Чеченскую Республику посетит делегация Королевства Бахрейн во главе с наследным принцем, командующим Королевским Гвардейским спецназом Шейхом Халидом бин Хамад Аль Халифой.

Известно, что почетные гости приедут уже сегодня, 8 ноября. Встретит королевскую делегацию глава Чечни Рамзан Кадыров.

Позже для гостей устроят званый ужин. Что касается деловой программы, то она начнется в городе Гудермес. Там принц ознакомится с ходом подготовки Королевского гвардейского спецназа.

Напомним, ранее в Грозном прошла встреча министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева с вокалистами государственных учреждений, отделов, управлений, департамента культуры. Сообщается, что на собрании обсудили вопросы развития репертуара каждого вокалиста. К особым любителям размещения своей частной жизни в соцсетях обратился министр культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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