Ессентуки - в числе лидеров по дружелюбию

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-08T17:53:18+03:00

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Восемь «баллов дружелюбия» городу принесли его жители и гости.

Аналитики Домофонда опросили 90 тысяч жителей из 200 городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 - «полностью согласен».

Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны отношениями с соседями. Средняя оценка по стране составила 7,3 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году.

Ессентуки попали в топ самых дружелюбных городов России 00:00 00:00

Впервые за три года уровень дружелюбия в России снизился, хоть и незначительно, - отметили авторы исследования. Возглавили рейтинг города Грозный (8,3 балла), Северск Томской области (8,2 балла) и Ессентуки (8 баллов).

5,6,7-е места заняли соответственно Махачкала, Геленджик и Туапсе. Аутсайдерами стали Воркута и Златоуст (по 6,5 балла), а также Якутск (6,4 балла).

ИСТОЧНИК KP.RU