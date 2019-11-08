2019-11-08T17:44:00+03:00
Общество

За что и как газовики могут наказать своих абонентов

В Северной Осетии за 10 месяцев этого года выдано 191 предписание устранить нарушения эксплуатации газового оборудования
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В Северной Осетии за нарушения эксплуатации отключили от газа 62 прибора.В Северной Осетии за нарушения эксплуатации отключили от газа 62 прибора.
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Специалисты ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в ходе технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) на территории Республики Северная Осетия - Алания в январе-октябре 2019 года выдали 191 предписание устранить нарушения эксплуатации газового оборудования и отключили 62 газовых прибора.

Основные причины отключения от газоснабжения - самовольная установка, замена, перенос и подключение газового оборудования, неисправность газовых приборов, нарушение работы дымоходов и вентиляционных каналов или их отсутствие. Всего за 10 месяцев газовики провели техническое обслуживание газового оборудования в 29,921 тыс. домовладений.

Очередные мероприятия по проверке газового оборудования сотрудники газовой компании провели у абонентов с. Эльхотово Кировского района. Проведено ТОВДГО в 18 частных домовладениях по улице Мира. Специалисты домовой службы проверили исправность газовых приборов, герметичность соединений, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, устранили неполадки в работе оборудования.

- Нарушения правил безопасности, использование неисправных газовых приборов, самовольная газификация - все это может стать причиной несчастных случаев. С начала этого года в Северной Осетии произошло уже 19 случаев, в результате которых пять человек погибли, 28 пострадали, - отметил заместитель директора - главный инженер ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».

Наша справка

В соответствии с ч. 3 ст. 9.23.КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке предусмотрены штрафы:

- для граждан - от 1 до 2 тыс. руб.;

- для должностных лиц - от 5 до 20 тыс. руб.;

- для юридических лиц - от 40 до 100 тыс. руб.

Кроме того, действия (бездействие), предусмотренные ч. 3. настоящей статьи, приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере 10 до 30 тыс. руб.;

- на должностных лиц - от 50 до 100 тыс. руб.;

- на юридических лиц - от 100 до 400 тыс. руб.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 до 5 тыс. руб.;

- на должностных лиц - от 10 до 40 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;

- на юридических лиц - от 80 до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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