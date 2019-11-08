2019-11-08T18:24:39+03:00
Общество

В Ингушетии выберут древнейшие склепы, нуждающиеся в срочной реставрации

Самые древние храмы находятся в ингушских селениях Герите, Къоале, Нижний и Верхний Б1арах
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Археологи приступили к исследованию склеповых сооружений в горах, нуждающихся в срочном восстановлении.

По словам историко-архитектурного и природного музея-заповедника в древних ингушских селениях Герите, Къоале, Нижний и Верхний Б1арах.

При этом мониторинг подразумевает осуществление сбора общих сведений об объекте, в том числе о виде, категории, местонахождении, возрасте постройки, площади и этажности, а также о ранее проведенных работах по сохранению, архитектурно-конструктивных, декоративных элементах, наличии живописи.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о том, что неизвестные изуродовали древнейший в России ингушский христианский храм.

Ингушские исследователи вместе с Институтом географии РАН определили возраст христианского храма. Алби-Ерды построили в период VII-X веках. До этого ему давали меньше тысячи лет. Как отмечают ученые, храму удалось сохранить первозданный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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