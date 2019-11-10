Готовился перерезать: как учительница в одиночку отбила детей у грабителя

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-10T19:02:39+03:00

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Сегодня в Нефтекумске Ставропольского края учительница младших классов стала героем. Она спасла детей от нападавшего на них мужчины с ножом. Просто отвела школьников за свою спину и отвлекала внимание на себя, не давая приблизиться мужчине.

Это сработало, Марина Аксакалова получила незначительные повреждения, но ребята были спасены, а злоумышленник задержан. Прохожие быстро вызвали полицию. Поступок ставропольской учительницы восхитил ее земляков, которые отметили железную волю и смелость женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU