Готовился перерезать: как учительница в одиночку отбила детей у грабителя
Сама она пострадала, но дети остались целы
-Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня в Нефтекумске Ставропольского края учительница младших классов стала героем. Она спасла детей от нападавшего на них мужчины с ножом. Просто отвела школьников за свою спину и отвлекала внимание на себя, не давая приблизиться мужчине.
Это сработало, Марина Аксакалова получила незначительные повреждения, но ребята были спасены, а злоумышленник задержан. Прохожие быстро вызвали полицию. Поступок ставропольской учительницы восхитил ее земляков, которые отметили железную волю и смелость женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU