Лесной пожар в Карачаево-Черкесии ликвидирован

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-12T13:51:04+03:00

Огонь в Урупском, Зеленчукском и Карачаевском районах распространился на площади от 0,3 до 10,5 га Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Пожар, возникший накануне на территории Карачаевского района Карачаево-Черкесии, полностью ликвидировали.

По словам сотрудника управления лесами республики, специалисты локализовали очаг возгорания и в двух других районах - Зеленчукском и Урупском.

Сейчас площадь пожара в этих двух районах составляет 15,8 га.

- Локализовано возгорание на Ермоловском участке Зеленчукского лесничества. Распространения огня нет. Также локализовано возгорание на территории Бескесского лесничества. На территории Аксаутского и Тебердинского лесничества ситуация с возгоранием листвы и сухой травы находится под контролем, - написал на своей официальной странице в Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.

Напомним, ранее сообщалось, что в КЧР введен режим противопожарной безопасности. В трех районах Республики горят леса. Власти предполагают поджог и человеческий фактор.

Огонь в Урупском, Зеленчукском и Карачаевском районах распространился на площади от 0,3 до 10,5 га.

ИСТОЧНИК KP.RU