Лесной пожар в Карачаево-Черкесии ликвидирован
Пожар, возникший накануне на территории Карачаевского района Карачаево-Черкесии, полностью ликвидировали.
По словам сотрудника управления лесами республики, специалисты локализовали очаг возгорания и в двух других районах - Зеленчукском и Урупском.
Сейчас площадь пожара в этих двух районах составляет 15,8 га.
- Локализовано возгорание на Ермоловском участке Зеленчукского лесничества. Распространения огня нет. Также локализовано возгорание на территории Бескесского лесничества. На территории Аксаутского и Тебердинского лесничества ситуация с возгоранием листвы и сухой травы находится под контролем, - написал на своей официальной странице в Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
Напомним, ранее сообщалось, что в КЧР введен режим противопожарной безопасности. В трех районах Республики горят леса. Власти предполагают поджог и человеческий фактор.
Огонь в Урупском, Зеленчукском и Карачаевском районах распространился на площади от 0,3 до 10,5 га.
ИСТОЧНИК KP.RU