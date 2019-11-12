Видео: Ампутация руки не помешала ингушской девочке Аише станцевать лезгинку

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-12T10:16:14+03:00

Мать малышки активно выкладывает фотографии с дочкой и всевозможные видеоматериалы

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Накануне мать искалеченной ингушской девочки Аиши опубликовала на своей личной странице в соцсети видео танцующей малышки.

Семилетняя дочь, несмотря на ампутированную ручонку, радостно кружится под мотивы лезгинки. Жизнерадостная малышка, улыбаясь, матери и родному брату, которые навестили ее, отплясывает под зажигательные ритмы.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что мать истерзанной ингушской девочки Лидия Ажигова зарегистрировалась в социальных сетях.

Аиша танцует лезгинку.

Женщина сейчас активно выкладывает фотографии с дочкой и всевозможные видеоматериалы. Один из них - слайд-шоу со снимками подарков для искалеченной Аиши.

ИСТОЧНИК KP.RU