2019-11-12T10:27:52+03:00
Общество

Муфтий рассказал, что нужно сделать с опозорившей ингушский народ звездой «Голоса»

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России прокомментировал скандал вокруг Рагды Ханиевой
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: кадр видео «Первого Канала»Фото: кадр видео «Первого Канала»
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Духовных служитель прокомментировал травлю земляками ингушской звезды «Голоса» Рагды Ханиевой. После вокального триумфа участницы шоу состоялись традиционные рукопожатия с членами жюри. Жителей Ингушетии крайне возмутил тот факт, что Рагда прикоснулась к мужчинам, обнималась с ними.

По мнению председателя Духовного управления мусульман Азиатской части России, муфтия Нафигуллы Аширова Рагда Ханиева просто не знала о тонкостях религиозных отношений.

По канонам, женщина и мужчина, если они посторонние друг другу, не имеют права обниматься и жать руки, заявил он в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Но Рагду, считает муфтий, осуждать не надо, надо учить и объяснять. «Не думаю, что она это сделала умышленно» - считает Аширов.

Рагда Ханиева. Голос, сезон 8. Слепые прослушивания Bird Set Free.Ингушская певица, дошедшая до финала Голос.Дети, пришла на проект, чтобы попробовать себя в гораздо более трудном соперничестве

ИСТОЧНИК KP.RU

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