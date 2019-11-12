В Ессентуках провели ревизию зеленых насаждений

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-12T13:32:41+03:00

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Комиссия по охране зеленых насаждений в Ессентуках проинспектировала состояние городских деревьев. 431 дерево вдоль магистральных дорог с движением общественного транспорта будет «обновлено». Среди них много городских «гигантов», чьи ветки нависают над тротуарами, площадками, создавая неудобства для пешеходов. Улицы 60 лет Октября, Гагарина, Гаевского - среди первоочередников. По каждому дереву комиссией составлены акты ревизии, определен подрядчик работ.

В плане Управления ЖКХ - и выполнение до конца года 85 заявок ессентучан, которые просят помощи в обрезке или сносе деревьев на территории у многоквартирных или частных домовладений.

Экологи курортного города напоминают горожанам о том, что самовольное спиливание зеленых насаждений - это нарушение административного законодательства. За это предусмотрены штрафы, для юрлиц они достигают 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU