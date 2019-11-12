«Узнали об этом мы в ночь перед исчезновением»: мама пропавшей девочки рассказала о последнем разговоре с дочерью

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-12T16:13:45+03:00

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«Комсомолка» поговорила с матерью пропавшей 16-летней ставропольчанки. Напомним, что в день исчезновения Аурика должна была защищать честь школы на городском этапе олимпиады.

Из дома она вышла в 08:30, так как за полчаса до начала интеллектуального состязания участникам нужно было пройти регистрацию. Олимпиада проходила не в родной школе девочки, а в гимназии №18, куда Аурика должна была добраться на маршрутке.

За пять минут до начала мероприятия матери школьницы позвонила классный руководитель и сообщила, что ученица не явилась на олимпиаду. Взволнованная женщина тут же набрала дочери, но та не отвечала на многочисленные звонки.

—Гудки шли всегда и продолжают идти до сих пор. Потом я набрала близкой подруге Аурики, которая находилась в этот момент дома, но даже она не знала, куда делась наша дочь. Ближе к 11:00 мы уже обратились с заявлением о пропаже в правоохранительные органы, - делится мать Аурики.

По ее словам, Аурика никогда не скандалила с родителями, постоянно была загружена уроками. Десятиклассница претендует на золотую медаль, занимается в образовательном центре для одаренных детей Ставрополья.

—Перед олимпиадой у нас с Аурикой был небольшой конфликт, но, пустышный. Дочь ходила на дополнительные занятия по математике к репетитору. В ночь перед олимпиадой мы узнали, что Аурика пропускала занятия. На этой почве мы немного поспорили, - вспоминает мать школьницы.

На гаджетах девочки стоят пароли, поэтому родители не смогли проверить последние переписки дочери с друзьями, чтоб найти какие-нибудь зацепки. Ноутбук школьники изъят, следователи начали проверку по факту пропажи.

Напомним, что 12 ноября стало известно, что правоохранители обнаружили в лесополосе завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон пропавшей школьницы.

В связи с безвестным исчезновением 16-летнего подростка следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU