Скандальное видео с «закаливанием младенца» прокомментировали в Чечне

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-13T12:25:33+03:00

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Недавно в сети бурно обсуждался ролик, снятый на заснеженной улице в Чечне. На кадрах – женщина выносит голого младенца на холод и начинает растирать его тело снегом. Ребенок громко плачет и по всей вероятности, дрожит от холода.

Неугомонную героиню крик напуганного мальчика не останавливает. Она берет раздетого малыша и бросает в сугроб, чтобы несколько раз перевернуть его в снегу.

Позже главный педиатр Минздрава Чечни рассказала, как нужно закалять детей.

—Закаливание — это научно обоснованное систематическое использование естественных факторов природы для повышения устойчивости организма к неблагоприятным агентам окружающей среды, —рассказывает Таисия Ирбаиева.

По ее словам, медицинских отводов для проведения закаливания не так много: острые лихорадочные заболевания, период обострения хронических заболеваний. И прежде чем проводить процедуры ребенку, нужно посоветоваться со своим участковым педиатром. Задача медицинского работника состоит в правильном подборе и дозировании этих процедур индивидуально для каждого малыша.

По словам Таисии Ирбаиевой, при закаливании нужно придерживаться ряда правил:

Прокуратура Чечни заинтересовалась видеороликом с закаливанием ребенка.

—Систематическое использование закаливающих процедур.

— Постепенное увеличение дозы раздражающего действия.

— Учет возрастных и индивидуальных особенностей организма ребенка.

— Все закаливающие процедуры должны проводиться на фоне положительных эмоций.

Этим видео заинтересовалась прокуратура республики. Правоохранителям удалось установить героев нашумевшего видео. Им оказались жители Веденского района Чечни.

Сейчас женщина, растирающая тело младенца снегом, находится на допросе. Выясняются подробности инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU