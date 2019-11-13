2019-11-13T14:15:15+03:00
Общество

Краевые депутаты и глава Ессентуков воспользовались экстренной связью на городском озере

Любимое место отдыха горожан проинспектировала комиссия Думы СК
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Озеро Ессентуков - одно из самых любимых мест отдыха горожан и приезжих.Озеро Ессентуков - одно из самых любимых мест отдыха горожан и приезжих.
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С проверки работы экстренной связи «Гражданин Полиция» на городском озере Ессентуков начался визит комиссии краевой Думы по вопросам организации парков культуры и отдыха. Глава города лично воспользовался переговорным блоком. С безопасностью в этой зоне рекреации все отлично, отметили ставропольские депутаты.

Комплексная проверка работы ессентукского МАУК «Аттракцион», отвечающего за озеро и развлекательную часть на его территории, вошла в список первоочередных объектов временной комиссии. Члены комиссии интересовались стоимостью содержания объекта, количеством заборов воды за сезон, работой системы «Безопасный город», купальной частью берега. Александр Некристов вместе с руководителями структурных подразделений и городских ведомств провели экскурсию по прибрежной зоне.

- Первое, что хочу отметить, - правовой статус нашего озера. С 2016 года это муниципальная собственность. Благодаря такому юридическому решению, Ессентуки за несколько лет получили комфортную, безопасную и бесплатную круглогодичную зону отдыха. Многие фестивали, ставшие брендами нашего курорта, проходят именно здесь, - сказал глава курорта.

Почти 300 тысяч отдыхающих посетили озеро за неполный год, и это не предел, уверено руководство территории. 21 клубное формирование на любой вкус, 80 «моржей», зоны общепита, воркаута, чистая вода и несколько десятков уток сделали это место точкой притяжения наравне с известными достопримечательностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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