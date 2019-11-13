На прием к психиатру теперь можно попасть без очереди и нервов

13 Нояб. 14:46 2019-11-13T14:46:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Никто не любит ждать в очереди, особенно, если эта очередь ведет к доктору. Все мы знаем наизусть алгоритм: пришел в поликлинику, отстоял очередь в регистратуру, отсидел очередь перед кабинетом врача. А если ваш доктор сегодня не принимает? А если вы отпросились с работы только на час, а очередь большая? Теперь для того, чтобы сберечь время, нервы и положительный настрой на лечение, вам достаточно запомнить один номер телефона.

Единый колл-центр, который уже работает во взрослом диспансере психиатрической больницы, создан специально для того, чтобы вы могли записаться к врачу удаленно. Из дома или с работы - как вам удобно. - Наша цель - комфорт пациентов и улучшение сервиса, - поясняет заведующая диспансерным отделением по обслуживанию взрослого населения Валерия Ярославцева.

- Мы решили оптимизировать работу медрегистратуры, в частности, разделить обязанности между регистраторами по очному и телефонному консультированию. Теперь пациенты обслуживаются быстрее, а очереди стали меньше.

Что нужно сделать, чтобы записаться на прием удаленно?

Позвонить по единому номеру колл-центра: (8652) 99-17-81.

Режим работы колл-центра: ежедневно, по будням, с 8.00 до 18.30 (без перерыва на обед). Воспользоваться интернет-ресурсами stavpb.ru или rosminzdrav.ru

Для жителей Ставрополя по-прежнему остаётся в силе возможность предварительной записи к врачу через личное обращение в регистратуру. Время работы регистратуры - в будни с 8.00 до 19.00, в субботу с 8.00 до 14.00. На повторный приём можно записаться непосредственно в кабинете врача-психиатра.

ВАЖНО!

Своевременное обращение к врачу - это единственный способ вовремя выявить заболевание и начать его лечить. А соблюдение принципов здорового образа жизни помогают не допустить возникновения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU